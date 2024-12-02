مكة وتبوك الأكثر شكوى من التلوث البصري

عانت الأسر في المساكن من 4 تلوثات بصرية تمثلت في التلوث البصري، والتلوث الضوضائي، والتلوث الضوئي، والتلوث الهوائي. وكشف تقرير إحصاءات البيئة المنزلية للعام الماضي، تصدر التلوث البصري معاناة الأسر بـ47%، وحل التلوث الضوضائي ثانيا بـ43%، والتلوث الهوائي ثالثا بـ38%، والتلوث الضوئي رابعا بـ7%.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من التلوث البصري في المسكن بـ52%، وحلت منطقة تبوك ثانيا بـ50%، ومنطقة عسير ثالثا بـ49%، وجاءت منطقة الرياض رابعا بـ48%، ومنطقة نجران خامسا بـ47.67%، والباحة سادسا بـ46%.

تلوث ضوضائي

تصدرت منطقة الباحة أكثر مناطق المملكة معاناة للأسر في المسكن من التلوث الضوضائي بـ54%، وحلت منطقة تبوك ثانيا بـ53.97%، ومنطقة عسير ثالثا بـ53%، والمدينة المنورة رابعا بـ45%، وجاءت الرياض خامسا بـ44.81%، ونجران سادسا بـ42%.

تلوث ضوئي

تصدرت منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة معاناة للأسر في المسكن من التلوث الضوئي بـ8%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ7.69%، والباحة ثالثا بـ7%، ومكة المكرمة رابعا بـ6.48%، ونجران خامسا بـ6.35%.

وسجلت منطقة نجران أكثر مناطق المملكة في معاناة الأسر من التلوث الهوائي بـ45%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ41%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ40.98%، والباحة رابعا بـ38%، ومكة المكرمة خامسا بـ37%.

تلوث ومعاناة

4 تلوثات لمعاناة الأسر في المسكن

%47 تلوث بصري

%43 تلوث ضوضائي

%38 تلوث هوائي

%7 تلوث ضوئي

الأكثر معاناة من التلوث البصري

مكة المكرمة: 52%

تبوك: 50%

عسير: 49%

الرياض: 48%

نجران: 47.67%

الأكثر معاناة من التلوث الضوضائي

الباحة: 54%

تبوك: 53.97%

عسير: 53%

المدينة المنورة: 45%

الرياض: 44.81%

الأكثر معاناة من التلوث الهوائي

نجران: 45%

الرياض: 41%

الشرقية: 40.98%

الباحة: 38%

مكة المكرمة: 37%