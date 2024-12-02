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مكة وتبوك الأكثر شكوى من التلوث البصري

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عانت الأسر في المساكن من 4 تلوثات بصرية تمثلت في التلوث البصري، والتلوث الضوضائي، والتلوث الضوئي، والتلوث الهوائي. وكشف تقرير إحصاءات البيئة المنزلية للعام الماضي، تصدر التلوث البصري معاناة الأسر بـ47%، وحل التلوث الضوضائي ثانيا بـ43%، والتلوث الهوائي ثالثا بـ38%، والتلوث الضوئي رابعا بـ7%.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من التلوث البصري في المسكن بـ52%، وحلت منطقة تبوك ثانيا بـ50%، ومنطقة عسير ثالثا بـ49%، وجاءت منطقة الرياض رابعا بـ48%، ومنطقة نجران خامسا بـ47.67%، والباحة سادسا بـ46%.

تلوث ضوضائي

تصدرت منطقة الباحة أكثر مناطق المملكة معاناة للأسر في المسكن من التلوث الضوضائي بـ54%، وحلت منطقة تبوك ثانيا بـ53.97%، ومنطقة عسير ثالثا بـ53%، والمدينة المنورة رابعا بـ45%، وجاءت الرياض خامسا بـ44.81%، ونجران سادسا بـ42%.

تلوث ضوئي

تصدرت منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة معاناة للأسر في المسكن من التلوث الضوئي بـ8%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ7.69%، والباحة ثالثا بـ7%، ومكة المكرمة رابعا بـ6.48%، ونجران خامسا بـ6.35%.

وسجلت منطقة نجران أكثر مناطق المملكة في معاناة الأسر من التلوث الهوائي بـ45%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ41%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ40.98%، والباحة رابعا بـ38%، ومكة المكرمة خامسا بـ37%.

تلوث ومعاناة

4 تلوثات لمعاناة الأسر في المسكن

%47 تلوث بصري

%43 تلوث ضوضائي

%38 تلوث هوائي

%7 تلوث ضوئي

الأكثر معاناة من التلوث البصري

مكة المكرمة: 52%

تبوك: 50%

عسير: 49%

الرياض: 48%

نجران: 47.67%

الأكثر معاناة من التلوث الضوضائي

الباحة: 54%

تبوك: 53.97%

عسير: 53%

المدينة المنورة: 45%

الرياض: 44.81%

الأكثر معاناة من التلوث الهوائي

نجران: 45%

الرياض: 41%

الشرقية: 40.98%

الباحة: 38%

مكة المكرمة: 37%


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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