ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج؛ من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الحج، ورفع كفاءة الأداء.
ويُعد المؤتمر منصة استراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين، ومكاتب شؤون الحجاج، وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وشخصيات من 87 دولة.
ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 47 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث، منهم وزراء، ودبلوماسيون، وخبراء متخصصون، كما ستُناقش التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج، مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، إضافةً إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.
ويُقام على هامش المؤتمر معرض متخصص يعد الأكبر في مجاله بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، بمشاركة 280 عارضاً من قطاعات متعددة، لعرض أحدث التقنيات والخدمات التي تهدف لتحسين رحلة الحج.
ودعت وزارة الحج والعمرة المهتمين والخبراء من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يسعى لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 عبر تطوير منظومة الحج وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرة إلى أنه للتسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات، زيارة الموقع .
يذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر حققت نجاحات ملموسة، حيث تم توقيع 202 اتفاقية تعاون، بمشاركة ممثلين من 87 دولة، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة بلغت 1430 تغطية محلية وعالمية، كما استقطب المعرض المصاحب أكثر من 100 ألف زائر.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت رعاية خادم الحرمين.. انعقاد "مؤتمر ومعرض الحج" في نسخته الرابعة يناير المقبل بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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