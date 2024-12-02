تراجع قضايا الإخلاء ومنصة إيجار تقلص التقاضي

حفظ حقوق
أوضح المستشار العقاري عادل ثامر أن أسباب انخفاض طلبات الإخلاء يعود لأسباب عدة، منها توثيق عقد الإيجار عن طريقة منصة إيجار، مما أسهم في سرعة التقاضي، لضمان حق المؤجر والمستأجر. ففي حالة عدم دفع دفعات الإيجار يستطيع المؤجر تقديم عقد الإيجار لإحدى محاكم التنفيذ، والمطالبة بدفع قيمة الإيجار من المستأجر، وطلب إخلاء العقار نتيجة مماطلة المستأجر في الدفع، وفي ذلك حفظ لحقوق التعاقد من خلال تسجيل الحقوق محل التعاقد.
فسخ العقد
تضمن منصة إيجار للمؤجر في حالة تأخر المستأجر في سداد الدفعات الخاصة بالإيجار، وانتهاء مهلة السداد التى تمنح للمستأجر وتصل إلى 30 يوما، وفق المادة الرابعة في عقد الإيجار، فسخ عقد الإيجار ما لم يتفق الطرفان على تحديد مهلة أخرى للسداد من خلال إيجار، ويحق للطرف المتضرر، سواء كان المستأجر أو المؤجر، فسخ العقد بناء على حكم من الجهة القضائية المختصة.
قضايا منفذة للإخلاء
1- المدينة المنورة
352
2- القصيم
200
3- عسير
180
4- تبوك
148
5- جازان
136
6- حائل
103
7- الجوف
52
8- نجران
55
9- الحدود الشمالية
36
10- الباحة
19
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