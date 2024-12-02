ملتقى للارتقاء بمخرجات البحث العلمي

نظمت كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز برعاية رئيس الجامعة الدكتور طريف الأعمى ملتقى كلية العلوم للدراسات العليا و البحث العلمي تحت مسمى ( يوم الملصق العلمي الثاني ) بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي الدكتور أمين نعمان وعدد من العمداء والوكلاء بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في مبنى الكلية بالجامعة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي الدكتور أمين نعمان بما تميز به الملتقى للارتقاء بمخرجات البحث العلمي و تحقيق الأهداف البحثية للكلية و خدمة المجتمع و تنمية القدرات البحثية و اثراء روح المنافسة لدى طلبة الدراسات العليا و تعزيز دور الكلية في المساهمة في ريادة الأعمال و الشركات الناشئة.

وكان الملتقى شهد عرض عن ريادة الاعمال قدمته الدكتورة ليلى الحربي رئيسة وحدة ريادة الأعمال بالكلية و كذلك عرض لشركة بحثية ناشئة قدمه الدكتور مازن زمزمي.

إلى ذلك تحدث عميد كلية العلوم الدكتور سلمان هوساوي عن الابحاث العلمية المنشورة وجودتها و الملصقات العلمية و تنوع الابحاث و الأبحاث البينية التي لها ظهور كبير هذا العام.

وتطرق وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله خميس الزهراني إلى أهداف الملتقى الارتقاء بمخرجات البحث العلمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والبحثية للكلية بما يتواءم وينسجم مع الأهداف البحثية للجامعة التي بدورها تتوافق مع الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة لخدمة المجتمع.