شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 469 كيلوجرامًا من نبات القات والان نبدء بالتفاصيل

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مادة الحشيش المخدر

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات.كما أحبطت الدوريات في قطاع الدائر تهريب (396) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي منطقة الرياض، قبضت الشرطة على مواطن لترويجه (1000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية.من ناحية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمحافظة الطائف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.فيما ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما ( 1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.بينما قبضت "مكافحة المخدرات" على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.