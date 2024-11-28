شكرا لمتابعة خبر عن استخراج دبوس شعر من معدة طفلة في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال في مدينة الملك سلمان الطبية من استخراج جسم غريب حاد وطويل “دبوس شعر” من معدة طفلة لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات.

وصلت الطفلة إلى طوارئ المستشفى عبر الإسعاف، وهي تعاني من استفراغ مستمر نتيجة ابتلاعها الجسم الغريب، وبعد إجراء الأشعة، تبين وجود “دبوس شعر” داخل معدتها.

قرر الفريق الطبي استخراج الجسم الغريب باستخدام المنظار العلوي، دون الحاجة إلى تدخل جراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، دون أي مضاعفات.

تحسنت حالة الطفلة، وبقيت تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ثم غادرت المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.

وينوه تجمع المدينة المنورة الصحي بأهمية مراقبة الأطفال بعناية، وإبعادهم عن الأجسام الصغيرة أو الحادة أو المواد الخطرة، مؤكدًا أن سلامتهم تبدأ من وعي وحرص الأسرة.