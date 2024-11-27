شكرا لقرائتكم خبر وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وزار سمو وزير الثقافة اليوم، معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان" وتجول على أقسام المعرض، مُطَّلِعًا على أجنحته، التي تضم فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، وجناح ورش العمل الحرفية، ومنطقة التجارب التفاعلية، ومنصة رواد الأعمال والمؤسسات الحرفية، وجناح الطفل.
ويشارك في "بَنان" أكثر من 500 حرفي وحرفية من المملكة، كما يشهد المعرض مشاركة 25 دولة حول العالم، مما يجعله منصة فريدة تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، وتسهم في دعم الحرفيين اقتصاديًا وتمكنهم من تسويق منتجاتهم، لتجعل هيئة التراث من ذلك هدفًا في تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية بصفتها جزءًا من التراث الثقافي غير المادي، وتضمن استمراريتها ونقلها للأجيال القادمة.
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