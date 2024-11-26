شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح مراحل ضوء الشمس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، مراحل ضوء الشمس، مؤكدًا أن الشمس عنصر أساسي في حياة الإنسان.

وأضاف الزعاق، بفقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن حياة الإنسان مترتبطة بالشمس والتي تبدأ مراحل ضوئها بالحمرة ثم الصفرة ثم الانتشار.

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أن الفترة الزمنية بين الحمرة والصفرة والانتشار تعادل ربع ساعة، وهو ما يعادل ارتفاعها قيد رمح أو بالصفرة قبيل غروبها، وهو نهاية وقت العصر.