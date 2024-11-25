شكرا لمتابعة خبر عن “النعمي” يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، المخيم الصحي الشتوي، الذي يضم العديد من الأركان التوعوية والأنشطة التفاعلية والخدمات الصحية، وذلك ضمن فعاليات شتاء جازان 25 بالواجهة البحرية بجوار ساحة العلم بمدينة جيزان.

وأطلع خلال الجولة على الأركان المتنوعة التي تقدم برامج وأنشطة تفاعلية وخدمات صحية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والاستشارات المقدمة للزوار, وأستمع لشرح مفصل من مدير إدارة القطاع غير الربحي، الأستاذ محمد بن حسين دراج، الذي أوضح أن المخيم جاء بتنظيم من فرع وزارة الصحة بجازان بالتعاون مع جمعية لمسة إدراك للخدمات الصحية، وبمشاركة أكثر من 14 جمعية صحية، تسهم جميعها في تقديم خدمات شاملة ومتنوعة تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع.

وأشار إلى أن المخيم الصحي الشتوي، الذي يستمر لمدة 10 أيام، يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض، وتشجيع الفحص المبكر، وتبني أنماط حياة صحية تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية، في إطار تحقيق أهداف برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، من خلال تقديم خدمات توعوية مبتكرة وصحية تستهدف جميع فئات المجتمع.

وأضاف “دراج” أن المخيم يضم العديد من الأركان التوعوية المتميزة، مثل ركن الأمراض المزمنة، وركن الفحص المبكر، وركن الأمومة والطفولة، وركن التطعيمات، وركن التبرع بالدم، وركن “أعرف حقوقك” المتعلق بالخدمات الصحية، بالإضافة إلى ركن التطبيقات الصحية الإلكترونية.

كما يقدم المخيم فحوصات واستشارات طبية في عدد من التخصصات، وحوارات تفاعلية، وأنشطة توعوية تستمر يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

وفي ختام الجولة، كرّم مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، جمعية لمسة إدراك للخدمات الصحية لدورها البارز في التعاون والتنظيم والتنفيذ، بالإضافة إلى تكريم الجمعيات الصحية المشاركة والتي ساهمت بجهودها وبرامجها المتميزة في هذا الحدث الصحي الكبير، والذي يعكس روح الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود لخدمة صحة المجتمع.