شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: أول المربعانية وسم أمطارها تُنبت كل شيء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، عن أجواء موسم المربعانية خلال الـ 20 يومًا الأولى، والذي من المقرر بدايته بعد أسبوع.

وأكد الزعاق أن أول المربعانية وسم، من حيث تأثير الأمطار، مؤكدًا أن المطر في هذه الفترة من هذا الموسم تنبت كل شيء.

وأشار أن تقسيم السنة إلى فصول هو تقسيم عربي، في موسم سهيل تهب الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تهب الرياح الشمالية الناعمة، وموسم المربعانية تهب الرياح الشمالية الباردة.