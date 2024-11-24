شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت بندر في معرض Dior.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضرت صاحبة السمو الملكي، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، معرض Dior اليوم.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ :”شرفتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين في أمريكا .. معرض Dior اليوم”.

ويحتضن فعاليات موسم الرياض 2024، معرض “كريستيان ديور مصمم الأحلام”، حيث يقدم المعرض الذي يقام من الفترة 21 نوفمبر الجاري إلى 2 أبريل المقبل رحلة فنية تسلط الضوء على إبداع مديري دار ديور منذ عام 1947 وحتى اليوم.

ويشمل المعرض قسمًا مستوحى من “واحة العُلا” كنز المدينة المنورة التاريخي، الذي يعكس جمال الطبيعة بتصاميم تعبّر عن أشعة الشمس في الصحراء، ما يجمع بين إرث الماضي وأناقة الحاضر.