السعودية | كتلة هوائية شديدة البرودة وحالة غير مستقرة وأمطار.. تغييرات جذرية بالطقس هذا الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقّع محللو الأرصاد أن تشهد المملكة تغيرات جذرية في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل؛ لافتين إلى إمكانية اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قُطبية المنشأ، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكلٍ كبيرٍ، ونشوء أحوال جوية غير مستقرة وهطول الأمطار على نطاقٍ واسع.

وتشير التوقعات إلى زيادة التقلبات الجوية تدريجياً على المملكة، غداً الأحد، بالتزامن مع بدء اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من الشمال، تتزامن مع تمركز كتلة هوائية أخرى ذات درجات حرارة أعلى في جنوب المملكة ووسطها، وتدفق تيارات رطبة نحو المنطقة واستجابة فعّالة لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تتشكّل السُّحب الرُكاميّة الرعديّة على أجزاءٍ مختلفة من جنوب غرب المملكة يومَي الأحد والإثنين، تشمل كُلاً: من جازان وعسير والباحة وأجزاءً من الطائف ومكة المكرّمة، بما فيها المشاعر المقدّسة وسواحلها “مدينة جدة”، خاصة يوم الأحد، حيث يُتوقع أن تشهد هذه الخليج 365 هطولَ أمطارٍ رعديّة بغزارة مُتفاوتة.