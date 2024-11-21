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المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش بمدينة بانو الباكستانية

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الدمام - شريف احمد - أعربت السفارة في باكستان عن إدانة المملكة العربية الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة بانو في إقليم خيبر بختونخوا الباكستانية.
وذكرت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "إكس" أن الهجوم أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

رفض لكل أشكال العنف


وتابعت: وتجدد السفارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب, وتتقدم السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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