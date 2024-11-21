شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش بمدينة بانو الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت السفارة في باكستان عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة بانو في إقليم خيبر بختونخوا الباكستانية.
وذكرت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "إكس" أن الهجوم أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وتابعت: وتجدد السفارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب, وتتقدم السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وذكرت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "إكس" أن الهجوم أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
رفض لكل أشكال العنف
وتابعت: وتجدد السفارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب, وتتقدم السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.