تأهيل 15 ألف هكتار من أراضي المراعي الطبيعية

استنفر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهوده في تنفيذ خطط تأهيل المراعي الطبيعية، التي شملت نثر 20 طنا من البذور في 15 موقعا بـ7 مناطق حول المملكة.

إعادة تأهيل

تستهدف الخطط المنفذة إعادة تأهيل أكثر من 15 ألف هكتار من أراضي المراعي الطبيعية، وذلك باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، تعزيزا للغطاء النباتي، والمحافظة على التربة، وتحسين جودتها، والإسهام في الحد من الآثار السلبية عليها، حيث يتم نثر ما يزيد على 20 طنًا من البذور التي تم تجهيزها، والتأكد من حيويتها، واختيارها بعناية من 37 نوعًا نباتيًا. وتستند هذه الخطط على استخدام أكثر من 50 معدة وآلة للحرث، وزرع الشتلات، وحصاد مياه الأمطار، والتصفية والتنقية، والفرز والجمع.

مواقع مستهدفة

بلغت المواقع المستهدفة التي خضعت لمعايير دقيقة لاختيارها 15 موقعا، ممثلة في: محطة التمريات ومسيج دومة الجندل ومراعي الجوف بمنطقة الجوف، وحدباء قذلة في القويعية، وروضة السبلة بالزلفى، والصياهد برماح في منطقة الرياض، وفيضة المتياه، وفيضة حسناء الفاو في حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وفيضات أم حمام، وأم الشفلح، واللغف، ومحجوز المستوى في القصيم، وحمى الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وموقع تنظيم الرعي في منطقة حائل، وفياض العويصي والأقرع وفيضة غرابة بالحدود الشمالية.

متابعة وتقييم

سيطلق المركز خطة المتابعة والتقييم بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل، وذلك لتحقيق أهداف عدة ممثلة في: رصد التغيرات الموسمية، وتغير التغطية والكثافة النباتية، ومتابعة خصائص التربة، وتحليل الخرائط البيئية لتوزيع الغطاء النباتي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والتصوير الجوي، والاستشعار عن بعد.

10 أعمال

تشتمل أعمال المركز المنفذة على: تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، وتعزيز التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء».

محاور ومواقع

خطط لتأهيل أراضي المراعي الطبيعية

تأهيل 15 ألف هكتار من المراعي الطبيعية

7 مناطق مستفيدة من التأهيل

5 محاور لإعادة التأهيل

15 موقعا مستهدفا للتأهيل

5 أهداف للمتابعة والتقييم

10 أعمال تعزز مبادرة «السعودية الخضراء»

20 طنا من البذور المجهزة

اختيار 37 نوعا من النباتات