السعودية | رئيس “الغذاء والدواء” يستقبل حاكم ولاية إنديانا الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم، حاكم ولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية إيريك هولكومب، والوفد المرافق له, بمقر الهيئة الرئيس في الرياض.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة في التقنية الحيوية والصناعات الدوائية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تلك المجالات.

كما بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات عمل الهيئة.

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