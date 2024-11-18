‎إحالة المسئولين المتسببين فى غياب الإشراف الأثرى بالأهرامات للتحقيق

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كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي أحال عددا من المسئولين المتسببين فى غياب الإشراف الأثري بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية للتحقيق، وذلك بسبب غياب الإشراف أثناء الأعمال التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول حول أحجار الهرم الأكبر.

‎أوضح المصدر المسئول في تصريحات خاصة ل"الخليج 365" إنه رغم التأكد من عدم المساس بأحجار الهرم الأكبر، وأن عمليات التكسير كانت إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم، إلا أن الوزير قرر إحالة المتسببين عن غياب الإشراف الأثري بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية أثناء تلك العمليات، وعدم ظهور أيًا منهم للقيام بدوره أثناء عمليات الإزالة كما وضح في مقطع الفيديو المتداول.

‎وسبق وأكدت وزارة السياحة والآثار قيام المجلس الأعلى للآثار، بإزالة طبقة المونة ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

‎وأكدت الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.