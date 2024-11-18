شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة بوتسوانا بختام تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة بوتسوانا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى، في إطار منافسات الجولة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب 2025.



وواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.