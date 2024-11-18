شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مصرياً يشاركون فى بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قرعة منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في سان جيرمان خلال الفترة بين 19 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 120 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

7 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، ضد كريم الحمامي، فارس دسوقي، يحيى النواساني، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، عمر مسعد.

9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هانيا الحمامي، كينزي أيمن، سلمى هاني، سناء إبراهيم، سلمى الطيب، زينة ميقيوي، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، نادين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.