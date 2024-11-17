شكرا لمتابعة خبر عن فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن فتح الحركة المرورية بجسر نمران في محافظة بيشة، بعد ارتفاع نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة الممتدة على الجسر بطول 1730 م، والذي يُعد امتداد لمدخل بيشة الغربي ويخدم القادمين من المنطقة الغربية والباحة وبلقرن ومراكز بيشة الغربية وجنوبها الغربي.

ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت “هيئة الطرق” أنه تم إنجاز أعمال الصيانة في الجزء العلوي من الجسر، فيما تبقى بعض أعمال الصيانة في الجزء السفلي، مبينة أن نسبة الإنجاز في كامل أعمال الصيانة بلغت نحو 74 % ، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال السفلتة بطول 1064 م3، والدهانات الأرضية بطول 1730 م، وما يقارب 865 علامة الأرضية، بالإضافة إلى الاهتزازات التحذيرية.

وأفادت الهيئة أن الجسر سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها من المناطق الأخر، كما يعزز الجسر تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى السلامة وتخفيف الكثافة المرورية.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.