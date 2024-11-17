6 أوقات لدوام المدارس الشتوي

تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، اليوم، أعلنت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، تطبيق الدوام الشتوي في مدارسها، وتفاوتت بداية الاصطفاف الصباحي بـ6 أوقات، يمتد الفارق بينها ساعة ونصف الساعة (90 دقيقة)، من الساعة 6:45 إلى 8:15 صباحًا.

ويشتمل الفصل الدراسي الثاني هذا العام على إجازتين؛ إجازة مطولة بالأسبوع الرابع، فيما إجازة منتصف العام الدراسي توافق الأسبوع الثامن، ومدتها أسبوع، تبدأ في الخامس من رجب وتنتهي بالتاسع منه.

180 يوما

كانت وزارةُ التعليم أعلنت عن التقويم الدراسي للعام 1446-1447هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسب (فصلان أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لا تقل عن 180 يوما.

برامج التطوير

إلى ذلك، اعتمدت إدارات تعليمية في محافظات ومناطق المملكة، خطة برامج التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية للفصل الدراسي الثاني الجاري، متضمنة جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام، إضافة إلى البرامج الوزارية لنظام المسارات الثانوي، وبرنامج ممارس، ويكون الترشيح بحسب الفئة المستهدفة المحددة لكل برنامج، ويتطلب حضور البرامج الصباحية موافقة المدير المباشر.

أوقات الدوام بالمناطق والمحافظات

• الرياض، حوطة بني تميم، الحريق: الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.

• جازان، الخرج، الدلم: الاصطفاف الصباحي الساعة 7 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.

• مكة المكرمة، وجدة، وعسير، ونجران، والقصيم «بنات»، وحفر الباطن، والطائف، والمدينة المنورة «بنات»، بيشة، شقراء، الغاط، سراة عبيد، رنية: الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا.

• القصيم «بنين»، والمدينة المنورة «بنين»: الاصطفاف الصباحي الساعة 7:30 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7:45 صباحًا.

• تبوك: الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 8 صباحًا.

• القريات: الاصطفاف الصباحي الساعة 8:15 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 8:30 صباحًا.

أهداف خطة برامج التطوير المهني

01- تعزيز تمكين التطوير المهني التعليمي القائم على المدرسة.

02- تطوير الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في الميدان التربوي.

03- تمكين مديري المدارس من الممارسات الإدارية الحديثة لضمان جودة نواتج التعلم.

04- تعزيز التوجه نحو زيادة الإنتاجية والفاعلية الشخصية في بيئة العمل.

05- دعم تحقيق الأهداف المهنية في البيئة المدرسية.

06- التحفيز على تبني مفهوم التطوير المهني المستمر.

07- تعزيز المساهمة الإيجابية للجميع في بيئة العمل.

التقويم الزمني للفصل الدراسي الثاني

• إجازة مطولة: ‏يومي الأربعاء والخميس 10- 11 جمادى الآخرة المقبل.

• إجازة منتصف العام الدراسي، لمدة 9 أيام: تبدأ بنهاية دوام الخميس 3 رجب المقبل.

• العودة بعد إجازة منتصف العام الدراسي: الأحد 12 رجب المقبل.

• بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني: الأحد 17 شعبان المقبل.

• نهاية الاختبارات وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني (إجازة الشتاء): بنهاية دوام الخميس 21 شعبان.

• يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة: 13 أسبوعا دراسيا (63 يومًا).

• يتضمن الفصل الدراسي الثاني إجازتين (إجازة مطوّلة + إجازة منتصف العام الدراسي).

• بداية الفصل الدراسي الثالث: الأحد 2 رمضان المقبل.