شكرا لقرائتكم خبر عن "المياه الوطنية" لـ"اليوم": إنشاء خط رديف لمحطة الصرف بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، إنشاء خط رديف لمحطة الضخ في صفوى، والتي تعرض أحد خطوطها الخارجية لكسر خلال الأيام الماضية، مشيرةً إلى قرب انتهاء الأعمال بالخط الجديد.

وأشار القطاع في رده على استفسار ”اليوم“ حول الكسر عند محطة الصرف، إلى العمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة لاستبدال الجزء المتضرر، وربطه بالخطوط الأخرى لضمان انسياب التدفقات وفقًا للمواصفات الفنية. مشكلة تكرار الكسر بالمحطة وأكد مواطنون تكرار الكسور وتدفق المياه من محطة الضخ الشرقية بصفوى والمجاورة لخزان المياه شرق المدينة، مرجعين ذلك إلى قدم الخط، الذي تجاوز عمره 40 عامًا، ليتجدد الكسر كل فترة.



وأكد صاحب مزرعة بجانب محطة الصرف ”زكي الشبر“، أن محاولات الإصلاحات الترقيعية للكسور بجانب محطة الضخ الشرقية بصفوى لم تنفع، وأن الكسور تحدث في ماسورة الصرف الصحي 700 ملم في شرق مدينة صفوى، وهذه المحطة تضخ المياه الآسنة إلى محطة المعالجة المجاورة للبحر، وتؤدي هذه الكسور لتدفق مياه الصرف الصحي لمسافات، ما يسبب انتشار الروائح. معاناة المواطنين وأوضح أنه في عام 2020 تكرر تدفق مياه الصرف الصحي من الموقع 3 مرات خلال 12 يومًا، وتم إصلاح ذلك مؤقتًا، الأمر الذي تسبب في تجدد الكسر 3 مرات أخرى في 2021، و2023، وآخرها في 25 أكتوبر الماضي.

وأشار المواطن ”حسن عبدالمحسن العجاج“، إلى تكرار شكاوى المواطنين من هذه الكسور مرات ومرات، ما دفع الشركة لوضع 12 ماسورة مقاس 700 ملم وبقيت فترة طويلة؛ ليتجدد الكسر قبل أيام ويغرق الموقع.

وأضاف: إذا لم يتم إصلاح الكسور بشكل جذري، بتغيير المواسير القديمة، وإيجاد خط جديد، فلن تنفع الترقيعات المتكررة بين حين وآخر، فنحن أصحاب مزارع بالقرب من مضخة المياه، ونتضرر من هذه المياه التي تملأ الشوارع.