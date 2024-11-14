شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشاعر بخيت السناني في حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي اليوم الشاعر بخيت بن مضحي السناني إثر إصابته في حادث مروري.

ويُعد السناني من أبرز شعراء المحاورة في المملكة، حيث ترك بصمة واسعة في مجال الشعر الشعبي، ونعاه عدد كبير من الشعراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السناني والذي يُلقب بـ “متنبي جهينة”، تعرض لحادثة مرورية سابقة قبل سنوات ظل بعدها لفترة طويلة ملازماً السرير الأبيض، عاد بعدها بشكل تدريجي لميادين المحاورة.

والجدير بالذكر أن بخيت السناني يتميز بالقوة الشعرية في جزالة المفردات وعمق المعنى، إضافة لبراعته في أساليب النقض والفتل في ميادين المحاورة التي قارع كبار فحولها في السعودية والخليج، كما كانت قصائده النبطية نجمات تتلألأ في سماء النظم.