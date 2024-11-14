314 مخالفة بيئية بـ 8 مناطق

نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 219 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة التعدين، بهدف تحسين مستوى الرقابة البيئية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

إضرار بالتربة

منذ بداية عام 2024، نفذ المركز جولات تفتيشية شملت 9 مجمعات تعدينية في 8 مناطق مختلفة من المملكة، وزيارة ما يقرب من 219 منشأة تعدينية، بلغ عدد المخالفات الناجمة عن الجولات نحو 314 مخالفة بيئية، كان أبرزها مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، إضافة لممارسة نشاط يؤدي إلى الإضرار بالتربة.

كما نظم المركز بالتعاون مع وكالة التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومع الشركة السعودية للخدمات التعدينية جولة ميدانية مشتركة في مجمع العرمة للتعدين الواقع في رماح، شرق مدينة الرياض، يضم نحو 76 منشأة وكسارة عاملة.

تعزيز التعاون

أكد الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي، أن هذه الجولات التفتيشية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف في تعزيز الالتزام البيئي، والعمل لضمان أن يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة في جميع المنشآت التعدينية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى المركز إليها، ورصد التلوث والتقييم البيئي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الزيارات الرقابية وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية، إضافة إلى تسريع استجابة المستثمرين لمتطلبات نظامي البيئة ولوائحه التنفيذية ونظام الاستثمار التعديني.

مشروعات كبرى

أوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية أحمد فقيه، أن زيارة موقع مجمع العرمة يأتي ضمن البرنامج الزمني للجولات التفتيشية، ويعد هذا الموقع أحد المجمعات النموذجية التي جرى تطويرها في منطقة الرياض، وتمد المشروعات الكبرى بالاحتياجات من خامات مواد البناء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين في تحسين علاقة الأنشطة التعدينية مع المجتمعات المحلية المحيطة بهم وتحقيق الاستدامة.