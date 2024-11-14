شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: القنفذة وبني يزيد ويلملم وجذم وأضم وميسان والطائف والعرضيات.

جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.