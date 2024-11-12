نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

كما استعرضت اللجنة أعمال وزارة الحج والعمرة، والتنسيق المتكامل بينها وبين أكثر من 30 جهة أخرى من القطاعين العام والخاص، لتقديم رحلة ميسرة وتجربة سلسة لضيوف الرحمن، حيث قُدمت أهم المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية التي تعمل عليها للعمرة خلال العام الجاري، ومن أبرزها الرفع المستمر لمستوى وجودة الخدمات، بما يسهل على ضيوف الرحمن أداء عباداتهم.
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