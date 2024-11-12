السعودية | بمشاركة رئيس مجلس الشورى.. انعقاد أعمال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بمشاركة رئيس مجلس الشورى.. انعقاد أعمال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك وفد المملكة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم في أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي, بحضور معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي, وبحضور معالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ محمد اليماحي.

وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش خلال الاجتماع, أهمية ما يمثله الاجتماع لتعزيز المسيرة الخليجية والمحافظة على المكتسبات المتحققة والعمل على كل ما يحقق التطلعات القيادية والشعبية لدول مجلس التعاون, مشيرًا إلى أن اجتماع المجالس التشريعية الخليجية يعد تأكيدًا جديدًا على قوة الترابط ووحدة المصير لدول مجلس التعاون قيادات وشعوب , معربًا عن أمله في تحقيق كل ما تصبو إليه قيادات مجلس التعاون وشعوبها لرسم ملامح العمل المستقبلي ودعم كل مشاريع العملِ الخليجي الموحد، لبناء مستقبل زاهر لشعوب دول مجلس التعاون، ولتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع قدم معالي رئيس مجلس الشورى مقتَرحًا تضمن أهمية دعوة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان العربي في الاجتماعات القادمة لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية وذلك في الجلسات الافتتاحية الرسمية, حيث صوت رؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الاجتماع بالموافقة على المقترح الذي تقدم به معاليه.

وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى، معالي الأستاذ محمد اليماحي, بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي.

وبعد استعراض جدول أعمال الاجتماع, اطلع رؤساء المجالس التشريعية على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له للعام 2024م , وعلى توصيات ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير.. دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، ومقترحات متعلقة بعقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية.

وقد وافقوا على عددٍ من القرارات المدرجة على جدول الأعمال, ومنها تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ــ وبالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة ــ باستمرار التنسيق والتواصل مع البرلمان الأوروبي المتعلق بالتعاون بين الجانبين.

وبشأن التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي, وافق رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق لعقد لقاء بين وفد من برلمان دول الأنديز وممثلين من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وبشأن الموضوعات الخليجية المشتركة وافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة على اختيار الموضوع الخليجي الذي يحمل عنوان الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.. الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية, ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2025م .

وكان أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية قد عقدوا اجتماعهم التاسع عشر، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برئاسة عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة مريم بنت عبيد البدواوي.

وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدوري الثامن عشر برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى كلًا من معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية فضل بن سعد البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية يحيى بن محمد المطرودي، وعضو المجلس الدكتورة أروى بنت عبيد الرشيد, وعددًا من مسؤولي المجلس.

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