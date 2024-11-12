شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة المواطنين.. المرور السعودي يحذر من النقل غير المرخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي حملة توعوية بعنوان "الرحلة الصح" تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر النقل غير المرخص، وتسليط الضوء على أهمية اختيار الناقل المرخص لضمان سلامة الركاب وراحتهم.



وأكدت الحملة على رسالة واضحة: "لا تركب مع أي أحد، اركب مع اللي تعرف مساره"، مشيرة إلى أن الناقل المرخص يوفر خدمة تتبع مسار الرحلة بشكل مباشر، مما يعزز من شعور الركاب بالراحة والأمان.



وتسعى الحملة إلى حث المجتمع على اتخاذ خيارات واعية عند استخدام وسائل النقل، مؤكدة أن السلامة تأتي أولاً، وأن المغامرة باستخدام وسائل نقل غير مرخصة قد تعرض الركاب لمخاطر غير متوقعة.



#الرحلة_الصح هو الشعار الذي تصدر هذه الحملة، التي تُبرز جهود المرور السعودي في تعزيز ثقافة النقل الآمن والمسؤولية الفردية تجاه السلامة العامة.