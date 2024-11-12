مكة تتصدر.. 623 حالة غرق بالمملكة خلال عام ومختصون يقدمون نصائح الأمان

سعيد محمد عدنان الغول سعيد الغول

علاء محمد دعوجي علاء دعوجي

وأشار التقرير الصادر من هيئة الهلال الأحمر السعودية إلى أن منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق المملكة من حيث عدد البلاغات وذلك بـ 211 بلاغًا، في حين جاءت منطقة الرياض ثاني مناطق المملكة برغم عدم امتلاكها لسواحل بحرية بعدد 123 بلاغ، في حين جاءت الشرقية ثالثاً بعدد 88 بلاغًا، وجاءت منطقة المدينة المنورة رابعاً بعدد 39 بلاغًا، وجاءت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد البلاغات بعدد 4 بلاغات.وأكد مدرب غوص وسباحة وإسعافات أولية، سعيد الغول، أن فترات الاجازاتوالأمطار هي أكثر مواسم التي تحدث فيها الغرق بسبب تجمعات الأسر والتي قد تفقد تشديد الرقابة على أبنائها خلال تواجدهم في السواحل البحرية، بالإضافة إلى ممارسة الشباب لأنشطة خطرة في الأودية أو في المسابح بالشاليهات مؤكداً أن اتباع التعليمات والتقيد بالارشادات التوعوية التي تطلقها الجهات هو الحل الآمن لتجنب الفاجعات حيث وضعت الجهات المعنية أماكن مخصصة للسباحة تكون آمنة على المرتادين ولا يوجد فيها أمواج أو تيارات بحرية، مشدداً على ضرورة وجود أحد المدربين أو المنقذين المرخصين للمساعدة في حالات الغرق لا سمح الله سواء في المنتجعات السياحية الواقعة في الشواطئ.وبين الخبير في الغوص والإنقاذ البحري علاء دعوجي أنه في ظل تحسن الأجواء ووجود إجازات تحبذ العوائل في المملكة التجمعات في شواطئها التي تشهد إقبال كبير من الزوار والمقيمين على المناطق الساحلية للاستمتاع، مطالبًا بضرورة أخذالحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات والاستمتاع في الأماكن المخصصة لتلك الأنشطة لتفادي حدوث المخاطر مثل حالات الغرق المؤدية للوفاة لاسمح الله بسبب السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك.