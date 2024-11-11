شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنطلق يوم الأربعاء المقبل (13 نوفمبر 2024م) فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)، الذي يُعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "تمكين الأفراد والمنظمات وجوائز SHRM للتميز (SHRM STAR AWARDS 2024)".

وتستمر الفعاليات على مدى يومين في قاعة فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.



يفتتح المؤتمر معالي الدكتور بندر السجان، مدير عام معهد الإدارة العامة، بحضور ضيفة الشرف صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيسة جمعية "لأجلهم"، لتسليط الضوء على محاور رئيسة تدعم بيئات العمل المستقبلية.



أحدث الابتكارات



ويجمع الحدث نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يتضمن برنامجًا متنوعًا يشمل جلسات حوارية، ندوات، محاضرات متخصصة، وورش عمل، لعرض أحدث الممارسات والابتكارات في مجال الموارد البشرية.



ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعدّ المملكة في طليعتها، بفضل تبنيها استراتيجيات التغيير والتطوير، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في الابتكار.



تطوير المواهب



يركز المؤتمر على إبراز أهمية تطوير المواهب والكفاءات في بيئات العمل المستقبلية، ويهدف إلى تقديم أدوات وتقنيات حديثة لتحسين بيئات العمل، ومناقشة استراتيجيات استقطاب المواهب والاحتفاظ بها ، وتعزيز التعاون بين قادة الموارد البشرية عالميًا.



يمثل المؤتمر فرصة استثنائية للمهتمين ورواد الأعمال في مجال الموارد البشرية لاستكشاف أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتنمية الكفاءات البشرية.