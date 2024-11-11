شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه، اليوم، بممثل رئيس جمهورية غينيا بيساو وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات كارلوس بينتو بيرير، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.