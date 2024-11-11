السعودية | “موهبة” يفتح أبواب الجامعات الأمريكية أمام 200 طالب وطالبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يشارك 209 من الطلبة في أولى ورش برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة “التميز”، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في الرياض؛ لتأهيل أفضل طلبة المملكة للحصول على قبول في أبرز الجامعات الأمريكية.

وسيحصل الطلاب والطالبات على تدريب مكثف على مدار 7 أيام؛ حول مهارات اختبار SAT، بما يساعدهم على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة.

وسيتدرب الطلبة في ورشة متقدمة بعد الورشة الأولى على أساليب القيادة وإجراءات التقديم على الجامعات المرموقة، يتبعها 4 جلسات استشارية فردية، يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الذاتية لكل طالب، ومساندتهم في التقديم للجامعات المرموقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط