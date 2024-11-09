شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك فهد تستضيف المؤتمر الـ 13 لاتحاد أكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تستضيف كلية الملك فهد الأمنية، فعاليات المؤتمر الـ 13 للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي"، وندوة المجتمع والأمن في دورتها الـ 9 تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني"، خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر 2024م، في مدينة الرياض.

وتناقش ندوة المجتمع والأمن بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والتحديات المصاحبة، والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية والمراقبة والسلامة، والتطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي .

ويستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الحلول المتقدمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية، بمشاركة قطاعات أمنية وجهات أكاديمية وبحثية متخصصة .