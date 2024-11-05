شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة على منطقتين وغزيرة في 4 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة خلال ساعات المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الأربعاء.

ويُتوقع أن تشهد العرضيات في مكة المكرمة ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل في الجوف أمطارًا خفيفة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار غزيرة وتشهد أجزاء من مناطق أخرى أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

الحدود الشمالية: رفحاء.