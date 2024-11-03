إطلاق حملة للتعريف بالتحول الصحي في المملكة

وتتناول الحملة التعريف بالمرحلة الحالية للتحول الصحي التي تم خلالها فصل الأدوار التنظيمية والإشرافية عن أدوار تمويل الخدمات وتقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى التعريف بنموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يعد ركيزة أساسية في التحوُّل الصحي، ويمثل نموذجاً يتم من خلاله تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، عبر مسارات خدمات صحية شاملة ومترابطة محورها الفرد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية عامرة.
وتتضمن الحملة تسليط الضوء على انتقال القطاع الصحي من التركيز على الألم ومعالجته إلى الاستثمار في الأمل عبر تعزيز الوقاية ومنع حدوث الأمراض عبر دور طبيب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية والاستفادة من برامج الفحص المبكر.
وتستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع للتعريف بالتحول الصحي وأهميته، وفق هوية بصرية مستوحاة من مفهوم التحول الصحي ورسالته الرئيسة "وطن ينبض بالصحة"، وتتضمن عدداً من المنتجات التعريفية ومنها فيديو إبداعي يوضح مفهوم التحول الصحي، والعديد من الوسائل الاتصالية؛ للوصول بالحملة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع.
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