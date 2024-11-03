شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة وبلديات الحدود الشمالية ترفع جاهزيتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، وبلدياتها التابعة اليوم, درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد لموسم الأمطار.

وأكدت الأمانة أنها أكملت الاستعداد لتنفيذ خطط مواجهة هطول الأمطار عبر نشر فرق الطوارئ، والتأكد من تصريف مياه الأمطار بالمناهل وفتحات التصريف. ضمن الجهود الميدانية المستمرة للحفاظ على السلامة العامة ، انتشرت فرق الطوارئ بالشوارع والميادين منذ بدء الحالة المطرية للتأكد من جاهزية المناهل وفتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع . This is a Twitter Status— أمانة منطقة الحدود الشمالية (@AmantAlshmmalya) https://twitter.com/AmantAlshmmalya/status/1852799126284505365?ref_src=twsrc%5Etfw أمطار على عرعر وهطلت اليوم أمطار غزيرة على مدينة عرعر، وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

سبق وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.