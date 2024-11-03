شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. إنقاذ حياة سبعيني باستخدام دراجات إسعافية حديثة والان نبدء بالتفاصيل

الفرق الإسعافية

الدمام - شريف احمد - نجحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة في إنقاذ حياة مريض سبعيني، بعد تعرضه لتوقف القلب والتنفس بالقرب من المسجد النبوي.وتمت الاستجابة السريعة للحالة بفضل استخدام دراجات إسعافية حديثة مدعومة من الهيئة العامة للأوقاف، ما ساهم في تقليل زمن الاستجابة وتحقيق نتائج إيجابية في إنقاذ حياة المريض.وأوضح مدير عام فرع الهلال الأحمر في المدينة، أحمد بن علي الزهراني، أن الفرق الإسعافية توجهت على الفور إلى موقع الحادث باستخدام دراجة نارية مجهزة بأحدث التقنيات.وتمكن الفريق الطبي من إعادة النبض للمريض في أقل من خمس دقائق بفضل الإنعاش القلبي الرئوي، ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى السلام الوقفي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.