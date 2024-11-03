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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تشارك في مهرجان عُمان للعلوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، متمثلةً بمعرض مشكاة التفاعلي، في مهرجان عُمان للعلوم 2024، الذي سيقام في سلطنة عمان تحت شعار "مواردنا المستدامة"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2024م.
ويهدف المهرجان، الذي يقام في نسخته الرابعة، إلى إيصال العلوم للجمهور بطريقة سهلة وتفاعلية تحفز التفكير الإبداعي، من خلال استقطاب أكثر من 350 ألف زائر، وتقديم حوالي 520 فعالية من قِبل 140 مؤسسة من القطاعات الحكومية والعسكرية ومؤسسات أخرى.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتعزيز الوعي بمجالات الطاقة لدى جميع أفراد المجتمع، وتطوير القدرات البشرية السعودية، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للريادة العالمية في قطاع الطاقة.
كما تسعى المدينة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل بين التوعية والتعليم والتدريب لبناء مجتمع معرفي متقدم ومستدام، قادر على الابتكار والتطور في مجالات الطاقة.
ويهدف المهرجان، الذي يقام في نسخته الرابعة، إلى إيصال العلوم للجمهور بطريقة سهلة وتفاعلية تحفز التفكير الإبداعي، من خلال استقطاب أكثر من 350 ألف زائر، وتقديم حوالي 520 فعالية من قِبل 140 مؤسسة من القطاعات الحكومية والعسكرية ومؤسسات أخرى.
علوم الطاقة الذريةويسعى معرض مشكاة التفاعلي إلى نشر الوعي بمختلف أشكال الطاقة وأهميتها، عبر تجربة فريدة من نوعها لزوار المهرجان، لرفع الوعي المعرفي بعلوم الطاقة الذرية والمتجددة، مسلطًا الضوء على دور المملكة الريادي في مجال الطاقة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتعزيز الوعي بمجالات الطاقة لدى جميع أفراد المجتمع، وتطوير القدرات البشرية السعودية، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للريادة العالمية في قطاع الطاقة.
كما تسعى المدينة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل بين التوعية والتعليم والتدريب لبناء مجتمع معرفي متقدم ومستدام، قادر على الابتكار والتطور في مجالات الطاقة.