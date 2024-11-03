شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تشارك في مهرجان عُمان للعلوم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.