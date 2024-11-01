شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على جازان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت محافظات العارضة، والداير بني مالك، وهروب، وعدد من الراكز بالمنطقة والقرى التابعة لها.كان نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 11 منطقة اليوم الجمعة.وأشار إلى أنها تستمر حتى الساعة 8 مساء في بعض المناطق، وحتى 9 مساء في مناطق أخرى.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.