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المملكة تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بإقليم بحيرة تشاد

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الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية للهجوم الإرهابي.
وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تشاد، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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