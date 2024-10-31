شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بإقليم بحيرة تشاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي.
وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تشاد، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي.
وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تشاد، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب.