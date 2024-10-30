شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة غدًا الخميس وتحويلها إلى “عن بُعد” في جدة وخليص والكامل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس الموافق 28-4-1446 هـ في جميع مقراتها بمحافظة جدة وفروعها في محافظتي خليص والكامل. سيتم تحويل الدراسة إلى “عن بعد” وتأجيل جميع الاختبارات المقررة لهذا اليوم إلى وقت لاحق. ويُطلب من موظفي الجامعة الحضور إلى العمل إلا إذا تعذر ذلك، حيث يكون العمل “عن بعد” وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.