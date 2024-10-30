وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 إلى لبنان حاملة مواد غذائية وطبية

الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.وتتضمن حمولة الطائرة مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، وامتدادًا لنهج المملكة الراسخ بدعم العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم.