شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة".. نصائح هامة لتسهيل استخدام الحافلات على المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى التحلي بالصبر وروح الإيثار عند استخدام حافلات النقل العام خلال رحلاتهم في موسم العمرة، مؤكدةً أن الالتزام بالهدوء والتنظيم يسهم في توفير تجربة نقل سلسة ومريحة للجميع.

وأوصت الوزارة بتجنب التدافع والتسرع عند الصعود إلى الحافلات، مع إعطاء الأولوية لكبار السن، والنساء، وذوي الإعاقة، مما يعكس روح التعاون التي تتطلبها رحلات الحج والعمرة.

استخدام الحافلات

كما شددت الوزارة على ضرورة اتباع توجيهات السائق، والتوجه نحو الباب الأقرب بعد توقف الحافلة وفتح الأبواب، مع التريث حتى يتاح النزول بانتظام، مما يساهم في تجنب الازدحام والتكدس داخل الحافلات. وأوصت المعتمرين بالتزام توقيت النزول المحدد لهم، حرصًا على سلامة الجميع وسلاسة سير العملية التنقلية.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن توفير حافلات النقل العام يهدف إلى تسهيل تنقل المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وتعزيز التنظيم الذي يسهم في نجاح موسم العمرة وتقديم خدمة متميزة تتناسب مع تطلعات الزوار.