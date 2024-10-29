شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الأردن يصل إلى الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)