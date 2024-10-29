السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان،عسير،الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة، القصيم وحائل,كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج عدن في حين تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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