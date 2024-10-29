السعودية | “هيئة الترفيه” : 536 فعالية بإجمالي حضور 8.3 ملايين زائر خلال الربع الثالث من 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن أبرز إنجازاتها في تقرير الربع الثالث لعام 2024، حيث أقامت 536 فعالية في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي حضور 8.3 ملايين زائر.

كما ارتفع عدد طلبات التراخيص خلال الفترة إلى 9 آلاف ترخيص، مما يشير إلى نمو بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالربع الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات 7498 طلبًا.

وأفاد التقرير بأن عدد التراخيص الصادرة بلغ 1827 ترخيصًا في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشملت هذه التراخيص الفعاليات الترفيهية (481 ترخيصًا)، العروض الترفيهية (412 ترخيصًا)، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي (567 ترخيصًا)، إضافة إلى 82 ترخيصًا لتنظيم وإدارة الحشود.

كما سجلت الهيئة 5225 شركة تعمل في القطاع الترفيهي، وارتفع عدد المدن الترفيهية المرخصة إلى 106 مدن.

وعلى صعيد الرقابة والتفتيش أجرت الهيئة 21,749 ألف زيارة رقابية، خلال الربع الثالث، ما يمثل زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالربع السابق، وأوضح التقرير أن الرياض كانت في صدارة المدن من حيث عدد الزيارات الرقابية، إذ سجلت 7108 زيارات، تلتها مكة المكرمة بـ6222 ألف زيارة.

وفي دور الهيئة العامة للترفيه لرفع جودة الخيارات الترفيهية وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ، فقد قامت الهيئة بتصنيف أكثر من 250 مستثمرًا في قطاع الترفيه، و455 نشاطًا ترفيهيًا، ضمن برامجها في تصنيف الأنشطة الترفيهية والمستثمرين.

ويُعد هذا النمو في الأداء التنظيمي والترفيهي مؤشرًا على الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الترفيهي في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

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