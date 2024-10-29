السعودية | “منطقة الصين” في بوليفارد وورلد وجهة استثنائية تعكس عمق الثقافة الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وسط أجواء احتفالية يشهدها موسم الرياض 2024، تبرز منطقة الصين في “بوليفارد وورلد” كواحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للزوار، بفضل تنوع الفعاليات التي تعكس عمق الثقافة الصينية من العروض الفنية الحية والتجارب الثقافية الأصيلة.

وتستعرض المنطقة عروض التنين الصيني، إلى جانب عروض الفنون التقليدية، وعروض السيرك , التي تتيح للزوار استكشاف جزء من التراث الصيني الغني، كما تتوفر منتجات صينية متنوعة، من الفخاريات الأصيلة إلى الحلويات التقليدية، .

وتهدف هذه الفعاليات الثقافية المتنوعة لايجاد تجربة متكاملة يستشعر فيها الزوار أبعاد الثقافة والتراث الصيني في قلب الرياض.

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