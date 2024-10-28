شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تقنيات حديثة لقطاف الزيتون تعزز الإنتاجية وكفاءة العاملين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال الإرشاد الزراعي، على أهمية استخدام آلات حصاد الزيتون اليدوية والميكانيكية والكهربائية، مشيرة إلى أنها تسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة العاملين وتحسين إنتاجية العمل خلال موسم قطاف الزيتون .

وأوضحت الوزارة أن هذه الأدوات تعد حلولًا مبتكرة وفعالة للتغلب على التحديات التي يواجهها المزارعون، حيث تعمل على تقليل الجهد البدني المبذول وتسريع عملية القطاف، مما يساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للعاملين.





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وأضافت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأدوات المتاحة في السوق، تتضمن الأمشاط البلاستيكية اليدوية والكهربائية التي تُستخدم لقطف الزيتون بسهولة وسرعة، سواء يدويًا أو باستخدام الطاقة الكهربائية، مما يساعد على تحسين دقة وسرعة العمل .



وأشارت إلى أهمية استخدام الآلات التي تعمل بطريقة المشط الهزاز، حيث تعتمد هذه الآلة على تحريك الأغصان برفق وبطريقة هزازة، مما يسهل من عملية سقوط الثمار وجمعها دون التسبب في أي ضرر للشجرة. وأكدت الوزارة أن هذه التقنية تساعد على الحفاظ على جودة المحصول وتقلل من التلف الذي قد يحدث بسبب الطرق التقليدية . وأضافت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأدوات المتاحة في السوق، تتضمن الأمشاط البلاستيكية اليدوية والكهربائية التي تُستخدم لقطف الزيتون بسهولة وسرعة، سواء يدويًا أو باستخدام الطاقة الكهربائية، مما يساعد على تحسين دقة وسرعة العملوأشارت إلى أهمية استخدام الآلات التي تعمل بطريقة المشط الهزاز، حيث تعتمد هذه الآلة على تحريك الأغصان برفق وبطريقة هزازة، مما يسهل من عملية سقوط الثمار وجمعها دون التسبب في أي ضرر للشجرة. وأكدت الوزارة أن هذه التقنية تساعد على الحفاظ على جودة المحصول وتقلل من التلف الذي قد يحدث بسبب الطرق التقليدية



تنويه حول أمشاط الزيتون



وفي السياق ذاته، نوّهت الوزارة إلى فعالية آلات الأمشاط المزودة بالأدرع الكهربائية، التي تمكن العاملين من تغطية مساحات واسعة بجهد أقل، حيث يتم استخدام الأذرع الكهربائية لتحريك الأمشاط وجمع الزيتون بكفاءة أعلى.

وأكدت على أهمية اعتماد هذه التقنيات الحديثة، لما لها من دور فعال في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف وزيادة عوائد المزارعين.