اخبار السعوديه

طقس السعودية.. هطول أمطار على حائل ورفحاء

0 نشر
واس- حائل/ رفحاء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. هطول أمطار على حائل ورفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات.
سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

محافظة رفحاء

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها.

وشملت لينة، وأعيوج، ورغوة، والحدقة، والشعبة، وأم رضمة، وزبالا، وحدق الجندة، وروضة هباس، وقليب غنيم، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا