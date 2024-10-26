شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على حائل ورفحاء والان نبدء بالتفاصيل

محافظة رفحاء

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات.سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها.وشملت لينة، وأعيوج، ورغوة، والحدقة، والشعبة، وأم رضمة، وزبالا، وحدق الجندة، وروضة هباس، وقليب غنيم، سالت على إثرها الأودية والشعاب.