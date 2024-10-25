شكرا لمتابعة خبر عن ‎جورجينا توجه الشكر لفريق طبي سعودي عالجها 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيبت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ، بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، دخلت على إثرها المستشفى، لمدة 4 أيام، قبل أن يقرر الأطباء إخراجها لإكمال فترة نقاهة في منزلها برفقة عائلتها.

‎وكتبت جورجينا عبر حسابها على “إنستغرام، “أخيرًا عدت إلى المنزل، قضيت 4 أيام في المستشفى مصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن، لكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي”.

‎وأضافت “يجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.. لقد اعتنوا بي، شكرًا لكم جميعًا على هذا الاهتمام الرائع، وممتنة جدًا لتلك الإقامة الرائعة”.