- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن جورجينا توجه الشكر لفريق طبي سعودي عالجها 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصيبت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ، بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، دخلت على إثرها المستشفى، لمدة 4 أيام، قبل أن يقرر الأطباء إخراجها لإكمال فترة نقاهة في منزلها برفقة عائلتها.
وكتبت جورجينا عبر حسابها على “إنستغرام، “أخيرًا عدت إلى المنزل، قضيت 4 أيام في المستشفى مصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن، لكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي”.
وأضافت “يجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.. لقد اعتنوا بي، شكرًا لكم جميعًا على هذا الاهتمام الرائع، وممتنة جدًا لتلك الإقامة الرائعة”.