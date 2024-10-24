شكرا لقرائتكم خبر عن "سفراء وممثلو القنصليات" يشيدون بجهود المملكة في حفظ حقوق العمالة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من سفراء وممثلي القنصليات في المملكة العربية السعودية بالجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة لحفظ حقوق العمالة، وأصحاب العمل بشكل متوازن، وأكدوا أن حكومة المملكة اتخذت العديد من الخطوات المميزة لضمان الرعاية للعمالة الوافدة، والتسهيل عليهم في شتى المجالات.
جاء ذلك في تصريحات أدلوا بها عقب الحفل الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم الجهات المساهمة في إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة "المنزلية".
حضر الحفل عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهيئة التأمين، وهيئة حقوق الإنسان، والمديرية العامة للجوازات، ومركز المعلومات الوطني، ومنصة أبشر، وعدد من رؤساء شركات التأمين.
وممثلون من إندونيسيا، وجيبوتي، والسودان، والفلبين، ومصر، والهند.
ونوه سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة السفير أحمد فاروق بالمبادرات التي اتخذتها المملكة لضمان الرعاية للعمالة الوافدة، والتسهيل عليهم في شتى المجالات.
وقال: "لقد جعلتم شعبنا الكيني مرتاحين جدًّا عند القدوم للمملكة العربية السعودية، لأنهم يعرفون ما الذي جاؤوا من أجله، وما الذي سوف يصادفهم ومتى سيغادرون، لذا فإن الأتمتة تحمي حقوقهم فعلًا".
كما أثنى نائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية إثيوبيا رولا دمي قيلتا بأتمتة جميع الخدمات على منصة مساند، وقال: "أصبحت جميع الخدمات ميسرة وبشكل رقمي".
أما سفير جمهورية تنزانيا السفير د. محمد جمعة عبدالله، فأكد أن إطلاق خدمة التأمين على العقود مهم جدًّا لأنه يجمع دولًا مرسلة للعمالة ودولة مستقبلة، لذا فهو حدث تاريخي.
بينما تطرق القائم بأعمال سفارة أوغندا القنصل ياسين عبدالعزيز إلى أهمية خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة في حفظ حقوق العمالة الوافدة، مثمنًا للمملكة إطلاق مثل هذه المبادرات لحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
ونتج عن الجهود المشتركة تحقيق العديد من النجاحات، إذ بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة.
كما حققت منصة "مساند" العديد من النجاحات منها المركز الأول في مؤشر رضا المستفيد لعام 2024م على مستوى المملكة الصادر من هيئة الحكومة الرقمية.
إضافة إلى حصولها على إشادات دولية واسعة من منظمات مرموقة مثل منظمة العمل الدولية (ILO)، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية استقدام العمالة المساندة في المملكة، وترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة للعمالة الماهرة على المستوى العالمي.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إطلاق، وتشغيل خدمة "التأمين على عقود العمالة المساندة"، وشركات التأمين التعاونية وأتمتها في منصة "مساند"، إلى تحسين رحلة المستفيد وتسهيل الحصول على خدمات العمالة المساندة بكل يسر.
جاء ذلك في تصريحات أدلوا بها عقب الحفل الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم الجهات المساهمة في إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة "المنزلية".
حضر الحفل عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهيئة التأمين، وهيئة حقوق الإنسان، والمديرية العامة للجوازات، ومركز المعلومات الوطني، ومنصة أبشر، وعدد من رؤساء شركات التأمين.
15 سفارة وقنصليةوشهد الحفل حضور وتمثيل 15 من سفارات وقنصليات الدول المصدرة للعمالة المساندة، منهم 9 سفراء وقائم بأعمال من دول إثيوبيا، وأوغندا، وباكستان، وبنجلاديش، وتنزانيا، وكينيا، وسريلانكا، والصومال، ونيبال.
وممثلون من إندونيسيا، وجيبوتي، والسودان، والفلبين، ومصر، والهند.
ونوه سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة السفير أحمد فاروق بالمبادرات التي اتخذتها المملكة لضمان الرعاية للعمالة الوافدة، والتسهيل عليهم في شتى المجالات.
توفير الراحة للعمالةوأشاد سفير جمهورية كينيا لدى المملكة السفير محمد رمضان روانج بمزايا نظام مساند من حيث توفير الراحة للعمالة القادمة للمملكة، وتحسين إجراءات التعاقد بين العمال وأصحاب العمل.
وقال: "لقد جعلتم شعبنا الكيني مرتاحين جدًّا عند القدوم للمملكة العربية السعودية، لأنهم يعرفون ما الذي جاؤوا من أجله، وما الذي سوف يصادفهم ومتى سيغادرون، لذا فإن الأتمتة تحمي حقوقهم فعلًا".
كما أثنى نائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية إثيوبيا رولا دمي قيلتا بأتمتة جميع الخدمات على منصة مساند، وقال: "أصبحت جميع الخدمات ميسرة وبشكل رقمي".
حدث تاريخيفيما وصف سفير جمهورية سيرلانكا السفير عمر لبي أمير أجود خدمة التأمين بأنها "مبادرة مهمة جدًّا للعمالة الوافدة للمملكة"، معربًا عن تقديره بصفته مواطنًا سيريلانكيًّا لجميع هذه الجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال".
أما سفير جمهورية تنزانيا السفير د. محمد جمعة عبدالله، فأكد أن إطلاق خدمة التأمين على العقود مهم جدًّا لأنه يجمع دولًا مرسلة للعمالة ودولة مستقبلة، لذا فهو حدث تاريخي.
بينما تطرق القائم بأعمال سفارة أوغندا القنصل ياسين عبدالعزيز إلى أهمية خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة في حفظ حقوق العمالة الوافدة، مثمنًا للمملكة إطلاق مثل هذه المبادرات لحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
المبادرات الداعمة لحقوق العاملينكما استعرض الحفل المبادرات الداعمة لحقوق العاملين كحماية الأجور وتوثيق العقود وقنوات الشكاوى الإلكترونية.
ونتج عن الجهود المشتركة تحقيق العديد من النجاحات، إذ بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة.
كما حققت منصة "مساند" العديد من النجاحات منها المركز الأول في مؤشر رضا المستفيد لعام 2024م على مستوى المملكة الصادر من هيئة الحكومة الرقمية.
إضافة إلى حصولها على إشادات دولية واسعة من منظمات مرموقة مثل منظمة العمل الدولية (ILO)، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية استقدام العمالة المساندة في المملكة، وترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة للعمالة الماهرة على المستوى العالمي.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إطلاق، وتشغيل خدمة "التأمين على عقود العمالة المساندة"، وشركات التأمين التعاونية وأتمتها في منصة "مساند"، إلى تحسين رحلة المستفيد وتسهيل الحصول على خدمات العمالة المساندة بكل يسر.